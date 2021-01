Le Beerschot va-t-il devoir, lui aussi, changer bientôt d’entraîneur, une petite quinzaine de jours après qu’Ivan Leko a brusquement quitté l’Antwerp pour rallier le club chinois de Shangai SIPG ?

The Washington Post a en effet annoncé que le club de sa ville, DC United qui évolue dans la Conférence Est de la Major League Soccer, espère attirer Hernan Losada comme coach et que ce dernier serait même en pole position pour le poste à pourvoir. L’entourage de l’Argentin a confirmé un intérêt "très concret" du club américain. Ancien club du tout récent retraité Wayne Rooney, DC United a remporté la Major Soccer League à quatre reprises.

Les dirigeants du Beerschot ignoraient apparemment tout de cet intérêt. "Si cet intérêt existe, Hernan a le droit de prévenir son employeur, s’est exprimé le président du club Francis Vrancken dans Het Laatste Nieuws. Ce n’a pas encore été le cas. The Washington Post est évidemment une source fiable. On risque donc de vivre le même scénario qu’avec Leko à l’Antwerp. Mais Losada a chez nous des obligations contractuelles. Nous n’avons pas de raisons de croire qu’il ne les honorera pas."

L’Argentin est théoriquement lié au Beerschot jusqu’en 2023. Il s’est érigé en un des artisans principaux de la remontée du club en Pro League

Equipe vedette de la première moitié de la saison, le Beerschot n’a plus le vent en poupe. Il n’a plus gagné depuis six rencontres. On chuchote qu’une partie de l’effectif s’accommode mal des récents constats trop négatifs de leur entraîneur après les mauvais résultats de l’équipe.

Le Beerschot risque-t-il de subir bientôt une petite crise de croissance ?