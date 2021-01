Didier Lamkel Zé, en dispute avec son club depuis un certain temps, a été aperçu ce lundi matin devant le stade du Bosuil (Antwerp) portant le maillot de Yannick Bolasie, ex-joueur d'Anderlecht. Il s'est vu refuser l'accès par la sécurité du stade, car seuls les joueurs du noyau A étaients attendus.

Relégué dans le noyau B il y a déjà quelques mois, le Camerounais fait tout pour quitter le club anversois. Sur les réseaux, il n'hésite pas à publier et poster des vidéos ou photos de lui dans une autre équipe. Sur Instagram il a partagé des photos de lui avec le maillot du Panathinaïkos, club entraîné par László Bölöni, son ancien coach, qu'il souhaite rejoindre le plus rapidement possible.

© INSTAGRAM