Brandon Mechele maintenu en quarantaine une semaine supplémentaire Division 1A BELGA Brandon Mechele a été maintenu une semaine de plus en quarantaine par son club, a communiqué mardi le Club de Bruges. Le défenseur brugeois, 27 ans, avait été testé positif au Covid-19 la semaine dernière lors de la campagne des Diables Rouges en Ligue des Nations. © BELGA

Il avait manqué le match contre l'Islande ainsi que celui contre Waasland-Beveren en championnat et manquera donc aussi le duel contre Zulte Waregem dimanche. Brandon Mechele a été testé à nouveau lundi. La charge virale est encore trop importante et suivant le protocole instauré par la Pro League, le joueur est maintenu en quarantaine une semaine de plus, a expliqué le Club de Bruges.