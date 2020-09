Le football est entré de plain-pied dans une nouvelle ère, celle des statistiques. La Dernière Heure/Les Sports + a décidé de suivre cette tendance en travaillant avec Wyscout, un des leaders mondiaux en matière de data dans le monde du football.

Ce nouveau pas en adéquation avec les tendances actuelles et l’évolution du sport roi permettra de vous offrir des analyses plus poussées des clubs de Pro League, comme c’est le cas pour Anderlecht, le Standard et Charleroi.

La large base de données mise à la disposition de notre rédaction offre la possibilité de passer chaque performance, individuelle ou collective, au peigne fin. Des fameux expected goals (buts attendus), statistique à la mode, à l’intensité du pressing et passant par les passes clés, les moindres faits et gestes des acteurs de Pro League seront traduits en données chiffrées.

Chaque lundi, vous pourrez revivre la rencontre de votre club à travers le prisme des statistiques sur notre site DH. be. Le suivi des performances de nos Diables rouges sera également encore plus développé grâce à Wyscout, autant pour leurs rencontres en club que sous la vareuse des Diables.

