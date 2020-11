Nainggolan, 32 ans et actif à l'Inter Milan, a joué pour le Germinal Beerschot entre ses 12 et 17 ans avant de prendre la direction de Piacenza en Italie.

"Depuis sa nouvelle patrie, il a continué à suivre avec beaucoup d'intérêt la progression impressionnante de notre club de la première provinciale à la D1A", a écrit le co-leader de la Jupiler Pro League. "Il était d'ailleurs venu voir un match avec Jan Vertonghen lors d'un week-end libre avec les Diables Rouges."

"C'est avec beaucoup de plaisir que je deviens ambassadeur. Le Beerschot est comme moi, brut et inventif", a réagi Nainggolan. "Je porte également les supporters dans mon coeur. Leur première place est un exploit rare. Ne sous-estimez pas cela. Les joueurs jouent avec l'amour du club et si vous ajoutez à cela un mélange de talent et de technique, vous obtenez ce que tout le monde envie."