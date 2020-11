La chronique de Vincenzo Ciuro: "On sait déjà qui va descendre en D1B" Division 1A03:40 Contribution externe © D.R./Belga

Notre chroniqueur revient sur la situation actuelle de Waasland-Beveren et Mouscron.



Pour le top 4, ça va être chaud. Difficile de savoir aujourd’hui qui va disputer ces playoffs new look ! Par contre, pour la descente, c’est bon, on sait. Zéro doute à avoir quant à l’identité du descendant et du barragiste cette saison 2020-2021.



(...)