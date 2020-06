Nouveau chapitre dans la saga sur le format de la Pro League la saison prochaine.

Sous quel format, avec combien et surtout avec quels clubs la prochaine saison de football sera-t-elle disputée en Belgique ? Autant de questions qui ne trouvent pas encore de réponses à cette date. Si on a longtemps cru que la Pro League passerait d'un format de 16 à 18 clubs, l'Assemblée générale de la Pro League du 15 mai dernier a finalement décidé de conserver le format actuel, à 16 clubs et avec Playoffs.

Avec le maintien de ce format de la compétition, Waasland-Beveren, lanterne rouge au moment de l'interruption, est rétrogradé en division 1B tandis que le Beerschot et Oud-Heverlee Louvain doivent encore se départager le ticket pour la montée lors de la finale retour du barrage pour l’accession à l'élite du football belge (probablement le week-end du 1er au 2 août).

Mais après le vote, les plaintes auprès de la Cour belge d'arbitrage du sport (CBAS) et de l'autorité belge de la concurrence sont arrivées en nombre, notamment de la part de Waasland-Beveren. Pour éviter à la Pro League de longues batailles juridiques, le Cercle Bruges va formuler une proposition lors de la prochaine assemblée générale de la Pro League vendredi prochain selon Sporza. Le club de la Venise du Nord veut instaurer une division 1A à 20 clubs. Cela signifierait que Waasland-Beveren resterait en Pro League et que le Beerschot, OHL, Westerlo et l'Union monteraient également d'un échelon.

Une Pro League à 20 clubs empêcherait la tenue de Playoffs. À l'issue de la compétition, qui se disputerait donc de façon classique, la lanterne rouge serait automatiquement rétrogradée à l'échelon inférieur tandis que l'avant-dernier du classement jouerait un barrage contre un club de D1B. Cette dernière serait composée de 14 clubs dont huit équipes espoirs.

Pour que la proposition soit acceptée, elle devra récolter au moins une majorité des deux-tiers lors de l'Assemblée générale.

Par ailleurs, toujours selon le média flamand, le Cercle va également demander de retirer les privilèges accordés au cinq grands clubs de notre pays (Anderlecht, Club Bruges, Standard, Gand et Genk) qui disposent chacun de trois votes lors des assemblées générales de la Pro League tandis que les 11 autres clubs de D1A ne disposent que de deux votes et les clubs de D1B n'ont qu'une seul voix. Pour les Vert et Noir, chaque club ne doit disposer que d'un seul vote.

Décidément, cette saga est encore loin d'être terminée...