Le Cercle se montrait le premier dangereux mais le but de Mbenza était annulé pour hors-jeu (14e). Dans la foulée, les Brugeois encaissaient deux buts via De Looze (19e) et Dansoko (32e).

En deuxième période, les troupes de Paul Clement encaissaient deux nouveaux buts via Mertens (51e) et Schils (63e).

Le Cercle disputera encore deux matches de préparation face à Knokke (29 juillet) et Ostende (1er août) avant de se rendre au Standard pour la première journée de Jupiler Pro League le 8 août.