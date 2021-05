Il était un temps, pas si lointain, où deviner le nom du futur entraîneur d’un club belge était aisé. Il suffisait de regarder le carrousel où une vingtaine de coachs tournaient sans cesse. C’était toujours les mêmes et ils attrapaient la floche à tour de rôle. Les tours gratuits s’enchaînaient et il était difficile de monter dans le manège. Ces dernières années, le vieux carrousel s’est cassé. Il a fait place à un grand huit, plus moderne, mais plus dangereux aussi. Les clubs consomment toujours autant d’entraîneurs, mais ils préfèrent les nouvelles têtes aux vieux briscards. (...)