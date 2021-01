L’un a porté 205 fois la tunique rouche, l’autre a disputé 170 rencontres pour les Zèbres. Des chocs wallons, ils en ont respectivement joués neuf et douze. Le temps d’une interview, nous avons réuni ceux qui, durant de longues saisons, étaient ennemis avant de devenir coéquipiers et amis à Lokeren : Jelle Van Damme et Francis N’Ganga. "Ah, tu es là, le Carolo, tu as pris ton maillot ? Tu n’en as plus et tu as été obligé d’en acheter un nouveau ?"

(...)