Hans Vanaken a été désigné Footballeur pro de l'année en Jupiler Pro League, lundi, lors du Gala de la Pro League organisé à Autoworld, à Bruxelles.

Lauréat pour la deuxième année consécutive, Vanaken, 26 ans, a devancé de justesse (361 votes contre 348) le médian ukrainien de Genk Ruslan Malinovskyi. L'Espagnol Alejandro Pozuelo, transféré de Genk à Toronto en mars, complète le podium (242 voix).

Avec Leandro Trossard quatrième (181) et Ally Samatta (113), Genk place quatre joueurs dans le top-cinq. Vanaken a donc pleinement profité de l'éparpillement des voix entre les joueurs limbourgeois pour rafler la mise. Le Brugeois est le premier joueur à réaliser le doublé depuis Mbark Boussoufa, lauréat en 2009 et 2010.

Au cours de cette saison, Vanaken a poursuivi sur sa lancée après un exercice 2017/2018 qui lui avait valu, en plus du titre de champion de Belgique avec Bruges, d'être désigné Footballeur pro et de recevoir quelques mois plus tard le Soulier d'Or. Le milieu offensif en est à 13 buts et 16 assists en 37 matchs de championnat.

Vanaken a débuté en équipe première en 2009, à Lommel United, l'un de ses clubs formateurs avec le PSV Eindhoven. Après quatre saisons en D2, il a découvert la Jupiler Pro League en 2013, sous le maillot de Lokeren. Ses deux saisons au Daknam l'ont révélé auprès du grand public: avec 21 buts et 20 assists en 90 rencontres, toutes compétitions confondues, il a contribué aux bons résultats du club, qui avait participé aux playoffs I et surtout remporté la Coupe de Belgique en 2014.

En 2015, Bruges a déboursé 6 millions d'euros pour attirer Vanaken au stade Jan Breydel. Son compteur indique 52 buts et 50 assists en 194 rencontres sous le maillot blauw-zwart. Il a remporté deux titres (2016 et 2018) et la Supercoupe en juillet dernier. Le 7 septembre, le Brugeois a effectué ses débuts en équipe nationale, lors d'un amical en Ecosse (0-4).

Philippe Clément Entraîneur de l'année

Philippe Clement a été désigné Entraîneur de l'année en Jupiler Pro League lors du Gala de la Pro League, lundi, à Autoworld, à Bruxelles.

L'entraîneur de Genk, 45 ans, a été plebiscité avec 855 voix, ce qui signifie qu'environ 75% des joueurs ont voté pour lui. Il a largement devancé les entraîneurs de Bruges Ivan Leko (273) et de l'Antwerp Laszlo Boloni (237). Clement est récompensé pour l'excellente saison du Racing Genk, leader du classement avec 6 points d'avance sur le Club Bruges à trois journées de la fin du championnat. En cas de succès dimanche à Bruges, Genk sera sacré champion de Belgique pour la quatrième fois de son histoire.

Leko avait reçu ce prix en 2018.

Les joueurs de la Jupiler Pro League et de la Proximus League ont pu voter dans les différentes catégories durant le mois d'avril.

Yari Verschaeren désigné meilleur Espoir de Jupiler Pro League

Yari Verschaeren, 17 ans, a été désigné Espoir de l'année (U21) en Jupiler Pro League lors du Gala de la Pro League, lundi, à Autoworld, à Bruxelles.

Avec 414 voix, la pépite d'Anderlecht a devancé le Norvégien de Genk Sander Berge (271) et le joueur du Standard Zinho Vanheusden (265).

Révélation de la saison chez les Mauve et Blanc, Verschaeren compte 2 buts et 4 assists en 18 rencontres de Jupiler Pro League. Le joueur n'était pas présent à la cérémonie en raison de ses obligations scolaires. C'est Michael Verschueren, directeur sportif du club, qui est venu chercher le prix.

Le Brugeois Wesley Moraes avait été récompensé l'an passé. Jusqu'à l'an passé, le prix était attribué au meilleur U23.

Percy Tau est le meilleur Joueur de Proximus League de la saison

Percy Tau a été élu Joueur de Proximus League (D1B) de la saison lors du Gala de la Pro League, lundi, à Autoworld, Bruxelles.

Le joueur sud-africain de l'Union Saint-Gilloise, 24 ans, a récolté 228 votes. Il a relégué loin derrière lui le Malinois Nikola Storm (89) et son équipier unioniste Faïz Selemani (84).

Tau est prêté par Brigthon à l'Union. Il a inscrit 6 buts et délivré 7 assists en 23 rencontres de Proximus League.

L'an passé, Xavier Mercier (Cercle Bruges) avait été plébiscité.

Erik Lambrechts élu Arbitre de l'année

Erik Lambrechts a été élu Arbitre de l'année lors du Gala de la Pro League, lundi, à Autoworld, à Bruxelles.

Lambrechts, 34 ans, a récolté 694 votes. Il a devancé de peu Bram Van Driessche (683). Lawrence Visser a pris la troisième place (543).

Jonathan Lardot avait été élu l'an passé

