Le lauréat 2021-2022 sera connu lundi soir à l'occasion du gala des "Pro League Awards" qui ponctue officiellement la saison belge. L'occasion de récompenser les meilleurs dans les différentes catégories. Joueurs, entraîneurs et dirigeants de chaque club ont pu exprimer leurs choix. Le plus beau but sera lui choisi par un vote sur internet. L'Union, qui a longtemps dominé la compétition, est représentée par quatre joueurs : le capitaine Teddy Teuma, le milieu de terrain Casper Nielsen, et les attaquants Dante Vanzeir en Deniz Undav. Le gardien de l'Antwerp Jean Butez, le récent Soulier d'Ébène Tarik Tissoudali (La Gantoise), Junya Ito (Genk), Xavier Mercier (OHL) et Christian Brüls (St-Trond) complètent la liste des onze nommés.

Le "Jeune Footballeur Pro" de l'année sera choisi entre De Ketelaere, Sergio Gomez (RSC Anderlecht) et Rabbi Matondo (Cercle Bruges). Le trophée de "Footballeuse Pro" de l'année reviendra à Tessa Wullaert (RSC Anderlecht), Marie Minnaert (Club YLA) ou Marie Detruyer (OHL). L'année dernière la première édition avait couronné Laura De Neve (RSC Anderlecht).

Un Trophée du "Joueur de l'Année en 1B" sera aussi remis. Trois finalistes ont été retenus: Lukas Van Eenoo (Westerlo), Lyle Foster (Westerlo) et Nicolas Rommens (RWDM).

Des trophées récompenseront encore le Coach de l'année et le meilleur l'Arbitre. D'autres récompenses seront remises : le "Toro Groundsman Award" (jardinier), le "Football & Community Award" ainsi qu'un trophée pour l'ensemble de sa carrière à une personnalité de notre football.