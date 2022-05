Les derniers prix de la saison 2021-2022 en Belgique seront remis ce lundi soir à Schaerbeek. Après le titre collectif de Club Bruges le week-end passé, place aux récompenses individuelles. Et les Blauw en Zwart seront encore bien placés même si on trouve un Unioniste de plus parmi les onze nommés au Footballeur Pro (quatre contre trois).

Cela devrait se jouer entre Vanaken, De Ketelaere, Undav et Nielsen. À moins que l’artiste gantois Tissoudali ne mette tout le monde d’accord pour succéder à Onuachu au palmarès.

On notera qu’il n’y a aucun Anderlechtois parmi les nommés, malgré la troisième place, alors qu’on retrouve un Trudonnaire et un Louvaniste. Pour rappel, ce sont les joueurs qui votent.

Le RSCA pourrait se consoler dans deux autres catégories : la Joueuse de l’année où Wullaert est ultra-favorite (devant la Louvaniste Detruyer et la Brugeoise Minnaert) et le Jeune joueur de l’année avec la présence de Gomez, même si De Ketelaere part avec les faveurs du pronostic (Matondo du Cercle est le troisième nommé).

Enfin, Mazzù devrait logiquement recevoir le trophée de l’Entraîneur de l’année.

Les nommés au titre de Footballeur Pro : Brüls (St-Trond), Butez (Antwerp), Vanaken (Club), De Ketelaere (Club), Ito (Genk), Mercier (OHL), Nielsen (Union), Teuma (Union), Vanzeir (Union), Undav (Union) et Tissoudali (Gand).