L’agent repenti a donné sa version des faits. Une version qui a fait réagir.

Dejan Veljkovic, l’agent repenti, a donné une interview aux journaux du groupe Rossel.

L’ancien agent y expliquait : "Jankovic et moi sommes allés négocier son contrat au Standard (comme entraîneur). Venanzi (le président), Renard (le directeur sportif), Van Buyten (le conseiller de Venanzi), l’avocat du club et le directeur financier étaient présents. Jankovic a fait part de ses exigences salariales. Les gens du Standard se sont retirés dans une autre pièce pour discuter. Ils sont revenus et ont dit : ‘C’est OK mais peut-on payer une partie déclarée et une partie non déclarée ?’ C’est donc le club qui a fait une proposition avec un salaire déclaré et un salaire sous forme de faux contrat de scouting."