La route fut tumultueuse et garnie de dénivelés qui lui rappellent les routes montagneuses de sa Savoie natale. À 28 ans, Théo Defourny s’est imposé dans le but germanophone après la blessure d’Ortwin De Wolf. Le rétablissement du gardien formé à Lokeren n’a rien changé. Pour la première fois, le portier endosse le rôle de numéro 1. "Je ne me satisfais pas de ma situation car Ortwin travaille dur pour récupérer sa place."

(...)