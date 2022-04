L’Union est-elle l’équipe la plus fourbe de D1A ?

Connaît-on déjà le top 2 ?

Anderlecht a-t-il ruiné sa saison en une semaine ?

Yves Taildeman, François Garitte, Frédéric Bleus et Romain Van der Pluym sont autour de la table avec Jonathan Lange. Et avec eux, l’important, c’est les trois points:Pour la première fois, notre podcast est également disponible en vidéo ci-dessus. Mais si vous préférez l'écouter sur Spotify, c'est évidemment toujours possible: