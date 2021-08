Francky Dury entame sa dernière saison à la tête de Zulte Waregem. Son mandat aura duré seize ans, et plus de 600 matchs, répartis en deux périodes : de 2005 à 2010 puis de 2012 à cette saison. L’ancien policier devenu entraîneur était le visage du club flandrien. Il revient sur une histoire qu’il espère bien finir "dans la colonne de gauche, et si possible dans le top 8".