La direction et l'entraîneur ont décidé d'un commun accord de réduire le contrat qui les liait pour encore 3 ans. Francky Dury aura droit à des adieux dignes de ce nom mais cette saison 2021/2022 sera la dernière dans le club de son coeur.

Le club veut franchir une nouvelle étape, fondée sur une réflexion à long terme. Le rajeunissement est l'un des mots clés, et c'est également le cas pour le rôle de T1. Francky Dury, qui avait encore 3 ans de contrat, et le club ont accepté de réduire leur collaboration à une saison. Cela donne aux assistants Davy De fauw et Timmy Simons l'opportunité de se développer en tant que leaders sportifs.

"L'intention du club est de donner à Davy et Timmy une voix importante dans l'avenir sportif de Zulte Waregem" a expliqué le club dans un communiqué.