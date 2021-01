Et revoilà Frankie Vercauteren ! Quelques mois après son licenciement d'Anderlecht, l'enfant de la maison mauve est de retour au Bosuil avec l'ambition de ramener l'Antwerp dans le top 4.

Entre l'Antwerp et le Standard, Vercauteren a fait son choix. Sans doute parce que le projet sportif est plus intéressant du côté flamand. Mais certainement aussi car les caisses de Sclessin ne sont pas renflouées, contrairement à celles du Great Old et son patron Paul Gheysens.

Luciano D'Onofrio a donc visé juste en allant chercher l'ancien mentor du RSCA car s'il y a bien quelqu'un qui sait faire de bons résultats rapidement, c'est bien Vercauteren. Car partout où il est passé, ses résultats ont été positifs. Tantôt il glanait des titres de champions en redressant des équipes en méforme, tantôt il sauvait certains club de la relégation. Retour sur ses derniers passages en Belgique.