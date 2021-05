Il avait sa tête des mauvais jours et a décidé d’être le seul à parler. Afin d’éviter que ses joueurs n’aient de propos qui dépassent leur pensée. Frankie Vercauteren était déçu. "Le vestiaire l’est aussi et cela se voyait sur leurs visages", dit-il.

À part pour le score, il est difficile de critiquer votre équipe…

"Je vais les dire honnêtement, nous étions meilleurs. Sur tous les plans. Nous avions un bon plan et les joueurs l’ont parfaitement appliqué. On a vu un Antwerp solide et solidaire. Nous avions des absents et nous avons bien utilisé la profondeur de notre effectif. Nous avons bien joué mais nous avons manqué d’un peu de chance. Puis, on peu débattre de la manière sur le 2-2."

Vous vous êtes fâché sur l’arbitrage. Qu’avez-vous réclamé ?

"Je considère qu’Anderlecht a reçu un cadeau de l’arbitre avec cinq minutes d’arrêts de jeu et un but à la 96e minute. Mais je ne suis pas fâché là-dessus mais sur la dernière phase. L’arbitre m’a donné une explication, je vous laisse analyser la phase."

Considérez-vous que M. Lambrechts a réalisé un mauvais match ?

(Ironique) "L’arbitre a toujours raison."

Vous attendiez-vous à une telle prestation de Mbokani ?

"Si je n’attendais pas ça de lui chaque semaine, il ne serait pas sur le terrain. Mais n’oubliez pas que sans équipe, il n’est rien. Les autres compensent beaucoup pour lui. Puis, il est quand même pris en position de hors-jeu sur le premier but annulé. C’est un point de travail, il le sait. Il doit revenir plus vite pour ne pas être pris."

Son manque de course a été pointé par la direction d’Anderlecht…

"Oui mais courir 12 kilomètres très mal, ça ne sert à rien. La distance importe peu tant que c’est efficace."