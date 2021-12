Zulte Waregem a annoncé le départ "d'un commun accord" de son entraîneur de 64 ans. Dans un message publié sur le site du club, Franky Dury a tenu à saluer les supporters du Essevee, 17e et avant-dernier de la Jupiler Pro League. "Chers supporters du Essevee, j'ai décidé de mettre un terme à notre collaboration en accord avec la direction", indique un Franky Dury ému dans un message video. "C'est trop tôt pour certains, trop tard pour d'autres. Souvenons-nous des beaux moments passés ensemble, il y en a eu beaucoup. Je demande maintenant à chacun de se concentrer sur l'avenir, sur le maintien et sur les nombreuses belles années qui attendent encore Zulte Waregem. J'ai pu prendre congé de la direction, des collaborateurs, des joueurs et du staff de manière très correcte, et c'est aussi de cette manière que je veix dire au revoir aux supporters et aux partenaires. Je vous souhaite bonne chance. Forza Essevee. Merci".

Franky Dury était devenu une première fois entraîneur du Zultse VV en 1994. Il était revenu pour un bail beaucoup plus long en 1998, trois ans avec la fusion avec Waregem qui allait donner naissance à Zulte Waregem en 2001. L'ancien policier a tout connu avec le club flandrien, passé de la promotion à l'élite du football belge. Vice-champion de Belgique derrière Anderlecht en 2013, Dury a aussi connu deux fois les joies de la victoire en Coupe de Belgique avec le Essevee, en 2006 et 2017, avec une autre finale perdue en 2014.

Franky Dury avait quitté une première fois le stade Arc-en-ciel en 2010, pour tenter l'aventure à La Gantoise, suivie de six mois à la tête de l'équipe nationale espoirs en 2011. Il était alors revenu à Zulte Waregem pour un bail de dix ans, qui s'est arrêté vendredi. Dury, qui avait annoncé en début de saison qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de l'exercice actuel, fait les frais de la saison compliqué du Essevee qui occupe actuellement la 17e et avant-dernière place en D1A avec 17 points en 19 rencontres.

"Sur le plan sportif, Zulte Waregem est depuis des mois en dessous des objectifs fixés", explique la direction du club dans un communiqué. "La direction a eu des entretiens avec toutes les parties concernées ces dernières semaines. Après une analyse approfondie, il est apparu qu'un changement d'entraîneur était nécessaire. Pour certains, cette décision est trop rapide, pour d'autres trop tardive. Mais, le reversement de la situation que le club espérait n'est pas arrivé."

Dury sera remplacé par ses deux assistants Davy de Fauw et Timmy Simons qui auront pour mission de maintenir le club en D1A.