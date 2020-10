Si le public peut petit à petit revenir dans les stades depuis quelques semaines, les fumeurs, eux, ne pourront plus venir avec leurs cigarettes. À partir de la prochaine journée de Pro League, soit du week-end du 17 au 19 octobre, fumer sera interdit lors des matchs Jupiler Pro League, division 1B et Croky Cup et ce jusqu'à nouvel ordre a annoncé la Pro League.

"L'interdiction de fumer est introduite parce que le retrait du masque pour fumer n'est pas une exception valable à l'obligation du port du masque. De plus, les espaces réservés aux fumeurs sont des zones à risque pour les rassemblements et les contaminations", peut-on lire dans le communiqué de la Pro League.



Cette interdiction a été mise en place après concertation avec les clubs ainsi que l'administration et les cabinets des ministres des Sports des différentes communautés.