La plupart des supporters de football vous le diront : les engins pyrotechniques tels que les fumigènes, les pétards et les feux de Bengale font partie intégrante du folklore sportif et participent à faire des matchs des moments à l’ambiance unique.

Ce n’est toutefois pas l’avis de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) qui a déposé un avant-projet de loi proposant "une approche plus ferme et plus large de l’utilisation de moyens pyrotechniques."

Cet avant-projet de loi prévoit notamment des sanctions plus sévères à savoir une amende administrative de 1 000 euros et une interdiction de stade de deux ans pour la manipulation de feux de Bengale et une amende de 500 euros et une interdiction de stade d’un an pour les autres types d’engins pyrotechniques.