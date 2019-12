C’est le chemin le plus court vers l’Europe" ou "La Coupe est un trophée comme un autre." Des ritournelles entendues chaque année mais qui prennent de plus en plus d’importance dans la saison de certains.

Plus que jamais, Anderlecht est dans cette situation où la Coupe pourrait ramener le calme dans la maison mauve et illuminer un exercice qui s’assombrit toujours plus.

Vincent Kompany a débarqué au RSCA en voulant soulever cette Croky Cup qui manque à son palmarès. Pour atteindre cet objectif, il faudra que Frankie Vercauteren et ses hommes éliminent Mouscron et tous les autres adversaires qui se dresseront sur leur chemin.

Chaque année, un entraîneur a su mener une équipe sur le chemin du trophée. Nous en avons interrogé six.

Au parloir : Ariel Jacobs (vainqueur en 2003 avec La Louvière et en 2008 avec Anderlecht), Trond Sollied (vainqueur en 2002 et 2004 avec le Club Bruges), Cedomir Janevski (vainqueur en 2007 avec le Club Bruges), Jan Ceulemans (vainqueur en 2001 avec Westerlo), Francky Dury(vainqueur en 2006 et 2017 avec Zulte Waregem) et Michel Preud’homme (vainqueur en 2010 avec La Gantoise et en 2015 avec le Club Bruges).

Un casting de choix qui livre la méthode pour soulever près de la moitié des Coupes du nouveau siècle.

(...)