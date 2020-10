Laszlo Bölöni les appelait "les trois tours" . Elles étaient censées s’occuper de faire trembler les filets adverses, mais le Roumain ne parvenait jamais à les alimenter efficacement. Avant cette rencontre, à 16 h ce dimanche, le trio composé de Depoitre, Yaremchuk et Kleindienst avait inscrit un seul petit but en championnat (Kleindienst contre OHL). Deux heures plus tard, quatre unités venaient s’ajouter à ce total, le portant à cinq.

Face à un Beerschot clairement pas dans son assiette et handicapé par les absences de Pietermaat et Vorogovskiy (le club n’a pas confirmé s’ils étaient ou non les deux cas testés positifs au Covid-19), les attaquants des Buffalos ont enfin retrouvé des couleurs et leurs sensations. Une aubaine pour Wim De Decker, surtout après l’humiliation subie en barrages de la Ligue des champions contre Kiev.