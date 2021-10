Au classement, les Buffalos se retrouvent en 12e position avec 14 points tout comme le Standard (13e). Eupen reste 3e avec 20 points, deux de moins que le duo de tête Union Saint-Gilloise/Club Bruges. Plus tôt dans la journée, Malines s'est hissé en 5e position (19 points) suite à sa victoire 0-1 au Beerschot. Charleroi (9e) a battu Genk 2-0 et a rejoint un groupe à 17 points comptant notamment le club limbourgeois (6e), Ostende (7e) et Anderlecht (8e).

Hein Vanhaezebrouck a remplacé Georgi Chakvetadze, suspendu suite à son exclusion à l'Antwerp, Vadis Odjidja, Sven Kums et Andreas Hanche-Olsen par Elisha Owusu, Bruno Godeau, Roman Bezus et Tissoudali. Chez les Pandas, Stefan Kramer a également dû se passer de Jordi Amat exclu contre Genk et d'Edo Kayembe pas remis de son match avec le Congo et a laissé Boris Lambert sur le banc. A leur place, le coach allemand a aligné Jérôme Deom, Benoît Poulain et Emmanuel Agbadou.

Les Buffalos ont pris les devants et sur une accélération de Matisse Samoise, Depoitre a reçu le ballon en bonne position mais l'a envoyé à côté (2e) Sur une récupération chanceuse de Bezus, l'attaquant s'est de nouveau retrouvé seul devant le but et sa frappe est encore passée à côté du poteau (10e). Ce n'était pas la soirée de Depoitre, qui a tiré sur Robin Himmelmann sur le rebond d'un ballon renvoyé avec difficulté par le gardien sur une frappe de Bezus (16e), Enfin, la série négative a continué pour Depoitre, qui n'a pas cadré son tir alors qu'il s'était retrouvé seul face au gardien (26e). Eupen encaissait bien les coups quand Stef Peeters a commis un penalty sur Bezus que Julien de Sart a tiré sur Himmelmann mais Tissoudali a bien suivi (42e, 1-0).

A la mi-temps (46e), Julien Ngoy et Lambert sont montés à la place de Deom et de Poulain chez les Pandas. Cela n'a pas empêché Gand de continuer sur sa lancée de la première période avec Samoise, qui a manqué une nouvelle grosse occasion (51e). Sur un coup franc joué rapidement, Tissoudali a été dans un premier temps été bloqué par Himmelmann mais sur le contre, le Néerlandais a glissé le ballon à Depoitre, qui a finalement trouvé le chemin du but (71e, 2-0). Ce but n'a pas vraiment rassuré Depoitre, qui a encore trouvé Himmelmann sur son chemin alors qu'il avait été bien trouvé dans la profondeur par Odjidja (83e).