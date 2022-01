Le nouveau T1 de Seraing veut apporter de la rigueur, avec un seul objectif : le maintien.

Son nom ne vous dit peut-être rien, c’est normal. Mais Jean-Louis Garcia va devoir faire parler de lui du côté de Seraing pour ses idées fraîches. Car le nouvel homme fort des Métallos, qui a officiellement pris le poste de T1 à Jordi Condom, n’aura que 13 rencontres de championnat pour espérer assurer le maintien. Au mieux, en étant seizième lors de la fin de la phase classique. Au pire, en maintenant sa position de barragiste. "On a 13 finales à jouer. Si on me demande aujourd’hui quel est le pourcentage de chance de gagner contre l’Union le 15 janvier, je dirais 4 ou 5 %. Mais j’aimerais que d’ici là, après le stage, on soit à 40 ou 50 %. Les joueurs devront montrer ce dont ils sont capables. Quand un entraîneur arrive, ça redistribue les cartes", lançait-il lors de sa présentation officielle, ce lundi.