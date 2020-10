Waasland-Beveren et Genk ont partagé l'enjeu 1-1 samedi dans le cadre de la 8e journée du championnat de Belgique de football. C'est la première victoire des Limbourgeois sous les ordres de Jess Thorup, nommé T1 de Genk le 24 septembre dernier.

Paul Onuachu a ouvert le score en trompant Nordin Jackers à la 67e minute. Le score n'évoluant plus, on pensait que l'attaquant nigérian allait offrir les trois points à son équipe, et une première victoire à Jess Thorup, nommé T1 des Limbourgeois le 24 septembre dernier.

Mais c'était compter sans Aleksandar Vukotic, qui égalisait dans les dernière secondes (90e+6) pour fixer le score final à 1-1.

Après avoir été déjà rejoint en fin de match par Ostende lundi dernier (2-2), Genk concède un second partage depuis que Jess Thorup a été désigné entraîneur du Racing en remplacement de Hannes Wolf.

Au classement, Genk pointe au 9e rang avec 10 points. Waasland-Beveren est 17e et avant-dernier avec 4 points, un de plus que la lanterne rouge Mouscron, qui joue dimanche.

La 7e journée de championnat se poursuit samedi avec Eupen - CS Bruges (18h30), OHL - Zulte Waregem (18h30) et Saint-Trond - Courtrai (20h45).

Dimanche, place au 'topper' entre le FC Bruges et Anderlecht (13h30), suivi de La Gantoise - Beerschot (16h00), du choc wallon entre le leader Charleroi et le Standard (18h15) et d'Ostende - Mouscron (20h45).