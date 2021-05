Si vous ne connaissez pas bien Théo Bongonda, il vous suffit de regarder la finale de la dernière Coupe de Belgique pour avoir un parfait résumé. D’abord brillant sur la pelouse du Heysel avec un but et un assist pour offrir le trophée à Genk puis déroutant en conférence de presse où, cigare à la bouche façon Michael Jordan, il avait interpellé quelques journalistes qu’il n’appréciait pas. Une soirée pour entretenir une image qui lui colle à la peau depuis le début de sa carrière : un garçon très doué mais arrogant. Mais est-il réellement ce bad boy au pied gauche de velours ? En parcourant sa carrière avec d’anciens collègues et quelques proches, on obtient vite un tout autre discours.



(...)