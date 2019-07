L'équipe limbourgeoise a quelque peu changé par rapport à l'an passé. Les mentors de l'équipe Leandro Trossard et Ruslan Malinovskyi ont quitté la Belgique pour rejoindre Brighton Albion et l'Atalanta Bergame. Sur le banc de touche, il y a également du changement. Philippe Clement s'en est allé à Bruges. Il a été remplacé par l'ex-coach du Sporting de Charleroi, Felice Mazzu.

Depuis la confrontation face à Malines, ce dernier a vu Dante Vanzeir quitter son noyau. L’entraîneur limbourgeois ne pourra pas non plus compter sur Ngongala et Bongonda, tous les deux blessés. Zinho Gano est en partance et ne figure pas non plus dans la sélection pour cette première rencontre du championnat.

Stephen Odey, arrivé dans le Limbourg en provenance de Suisse, pourrait, lui, fouler la pelouse de la Luminus Arena pour la première fois. Les supporters genkois attendent aussi impatiemment de voir le jeune Ianis Hagi réaliser ses premiers dribbles.

Les compos:

Genk: Vukovic, Maelhe, Cuesta, Dewaest, Uronen, Berge, Heynen, Nygren, Ito, Benson, Samatta.

Courtrai: Bruzzese, Hines-Ike, Kagelmacher, Golubovic, D'Haene, De Sart, Lepoint, Van Der Bruggen, Batsula, Kage, Mboyo.