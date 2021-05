Genk domine l'Antwerp et peut rêver d'une finale pour le titre face à Bruges ! Division 1A La Rédaction Les Limbourgeois ont facilement dominé l'Antwerp: 4-0. © Belga

Auteur de six buts cette saison, Kristian Thorstvedt s'en est offert trois de plus face à l'Antwerp. Auteur d'un triplé (agrémenté par un but de Dessers), le médian norvégien a permis à son équipe de revenir provisoirement à deux petits points du FC Bruges, qui affronte Anderlecht à 21h. Si les Mauves battent la bande à Philippe Clement, le titre se jouera lors de l'ultime journée des Playoffs 1 avec un Bruges-Genk en guise de véritable finale.



Voilà qui pourrait mettre la pression sur le FC Bruges qui verra le titre lui échapper en cas de zéro sur six, après avoir pourtant dominé l'ensemble de la saison.