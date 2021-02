G. Co.

Dans son numéro hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a analysé les statistiques du nombre de tirs par but marqué en championnat sur la saison 2020-2021.

En Belgique, c'est Genk qui est l'équipe la plus cynique. Les Limbourgeois n'ont en moyenne besoin que de 5,8 tirs pour faire trembler les filets adverses. Une statistique qui va de paire avec les 22 buts en 24 matchs inscrits par le meilleur buteur Paul Onuachu depuis le début de la saison.

Dans la foulée des Genkois, on retrouve les deux promus, le Beerschot et Louvain. Les Anverois ont été un véritable rouleau compresseur offensif lors de la première partie de saison mais sont désormais un peu rentrés dans le rang.

Charleroi se retrouve au pied du podium. Les Zèbres, sixième meilleure attaque de l'élite, ont en moyenne tentés 7,4 fois leur chance au but avant d'en inscrire un.

Le leader brugeois ne se retrouve lui qu'en septième position. Il faut en moyenne 7,6 tirs aux attaquants Blauw-Zwart pour inscrire un but. Ce qui n'empêche le Club de posséder la meilleure attaque du championnat avec 53 buts devant Genk et le Beerschot (respectivement 49 et 46 buts inscrits).

En revanche, il faut descendre bien plus bas pour retrouver la trace du Standard et d'Anderlecht. Avec en moyenne 9,1 tirs nécessaires avant de marquer, les Rouches sont douzième sur dix-huit tandis que les Mauves font encore moins bien (14e) avec une moyenne de 9,4 tirs avant de marquer un but. Si les problèmes offensifs au Standard semblent en partie s'être résolus depuis l'arrivée de Mbaye Leye, cette statistique reflète bien le manque d'efficacité des Anderlechtois ces derniers mois. Les Bruxellois sont pour l'instant 11e du classement des buts inscrits en championnat juste devant les Liégeois.

En queue de tableau, on retrouve les Hurlus. Mouscron, pire attaque du championnat avec seulement 23 buts inscrits en 25 matchs, est donc logiquement l'équipe la moins "tueuse" dans le rectangle adverse avec en moyenne 11,4 tirs nécessaires avant d'inscrire un but.