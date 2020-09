Analyse entre deux techniciens complètement différents.



Le mandat d'Hannes Wolf dans le Limbourg n'aura pas duré longtemps. Arrivé en novembre dernier à la place de Felice Mazzu, l'Allemand a raté son pari : remettre le champion de Belgique 2019 sur la voie du succès. Fort logiquement, il a payé le très mauvais début de saison de son équipe qui ne comptabilise que cinq points sur quinze.



"Nous avons eu un calendrier compliqué et la saison était encore longue. Je suis sûr que nous aurions redressé la barre", déclarait l'entraîneur dans le journal Kicker. Mais les dirigeants genkois n'ont pas de temps à perdre. La conquête du championnat sous la houlette de Philippe Clement il y a un peu plus d'un an semble déjà si lointaine. Après avoir cumulé deux échecs, ils ne veulent plus se tromper dans la succession de Wolf.