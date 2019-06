Les champions de Belgique auraient les faveurs du fils du légendaire Gheorghe.

Le Racing Genk est-il sur le point de frapper un grand coup sur le marché des transferts ? Selon nos informations, le club champion de Belgique serait extrêmement bien placé dans la course à la signature au prodige roumain, Ianis Hagi, le fils de Gheorghe, actif avec les U21 roumains à l'Euro.

À 20 ans, Ianis Hagi est sous contrat à Viitorul (qui rencontrera l'Antwerp en tour préliminaire de l'Europa League) jusqu'en 2023 et de nombreuses écuries européennes sont prêtes à fondre sur lui.

Mais très raisonné et posé, Hagi ne voudrait pas brûler les étapes et préférerait un mouvement intermédiaire avant de faire le grand saut vers une grosse écurie européenne. C'est la qu'intervient le Racing Genk qui le suit depuis de nombreuses semaines. Felice Mazzu l'a déjà scouté plusieurs fois et les dirigeants sont même bien placés dans la course à sa signature pour laquelle il faudra tout de même damier les cordons de la bourse.

Mieux, Ianis Hagi verrait un passage dans le Limbourg d'un bon œil afin d'y grandir comme Razvan Marin l'a fait au Standard. A Genk, il a Hagi aurait aussi l'opportunité de jouer la Ligue des Champions.