Le KRC Genk n'a pas tardé à réagir, par écrit, à la suite de son match arrêté samedi sur le terrain de son rival limbourgeois, Saint-Trond.

Après 88 minutes de jeu, l'arbitre Lawrence Visser a définitivement arrêté le match, alors que le score indiquait 3-3, en raison du comportement des supporters des deux équipes. Le club genkois s'est dit "déçu mais déterminé".

Selon le club champion en titre, Genk était la meilleure équipe sur le terrain samedi soir quand Hagi a fait 0-3 à l'heure de jeu. "Les supporters trudonnaires ont ensuite joué les premiers rôles. L'arbitre a dû intervenir une première fois à la 51e quand notre gardien Gaetan Coucke a été la cible de jets de bouteilles, de gobelets et de briquets en provenance des tribunes locales", a écrit le KRC Genk dans un communiqué publié dimanche. "Les supporters du STVV ont continué, ce qui a obligé l'arbitre à arrêter le match à la 62e minute pendant 15 minutes. Même après cette interruption temporaire, les fans de Saint-Trond ont continué à bombarder nos joueurs, ce qui était clairement visible dans le stade et sur les images télévisées. Arrêter le jeu n'a pas profité à la concentration de notre équipe. Nos supporters aussi ont réagi, après quoi l'arbitre a définitivement arrêté le match." Le club limbourgeois regrette les incidents survenus dans les deux camps et espère un "soutien positif entre les deux équipes". "Le club est déterminé à donner la bonne réponse sur le terrain mais aussi en dehors, comme dans les bureaux de la fédération après avoir eu connaissance de la marche à suivre."