Le KRC Genk et Théo Bongonda ont refusé la proposition de quatre journées (trois effectives) de suspension et d'une amende de 3.500 euros (3.000 effectifs) faite mardi par le parquet fédéral. Le club et le joueur comparaitront mercredi matin (9h00) en visioconférence devant le Comité disciplinaire.

Lors de la défaite 5-2 de Genk au Beerschot lundi soir, Bongonda a été exclu après avoir donné un coup de coude à Frederic Frans en deuxième période.

Le Comité disciplinaire rendra son verdict dans le courant de la journée de mercredi. Un appel sera encore possible.

Mouscron, pour sa part, ne comparaîtra pas devant le Comité disciplinaire pour Jean Onana. Les Hurlus ont accepté la proposition de trois matches de suspension (dont deux effectifs) et une amende de 2.500 euros (dont 2.000 effectifs). Onana manquera donc les duels face à La Gantoise (19 septembre) et Charleroi (27 septembre).