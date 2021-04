Ensuite, Paul Onuachu (73e, 2-2) et Bongonda (88e, 2-3) ont donné les trois points à Genk, qui prend la deuxième place (31 points). L'Antwerp (30 points) est 3e. Dimanche, le Club Bruges (38 points, 1er) reçoit Anderlecht (29 points, 4e). Avant le coup d'envoi, le capitaine blessé de l'Antwerp, FarisHaroun, a fleuri Bongonda, le capitaine occasionnel de Genk, pour la victoire des Limbourgeois en finale de la Coupe de Belgique dimanche dernier. L'Antwerp avait remporté l'édition précédente en août dernier.

A l'Antwerp, Jean Butez a fêté sa première titularisation depuis le 27 décembre, Miyoshi a remplacé Lior Refaelov écarté par la direction suite à son transfert à Anderlecht et Le Marchand de retour de suspension a envoyé Jordan Lukaku sur le banc. A Genk, il n'y a pas eu de surprise: Bastien Toma a remplacé Bryan Heynen, le capitaine suspendu. Les Limbourgeois se sont plus remués au coup d'envoi et même s'ils ne se sont pas créé d'occasions, ils ont empêché les Anversois de sortir de leur camp.

Si Genk a continué à gérer le ballon, l'Antwerp a eu une belle opportunité: lancé par Didier Lamkel Zé, Miyoshi a mis John Lucumi dans le vent, mais son tir a été dévié par Carlos Cuesta (12e). Alors que les gars du Bosuil semblaient prendre le dessus avec encore une occasion pour leur Japonais (15e), Genk a eu un éclair avec une ouverture de Kristian Thorstvedt pour Junya Ito, qui a centré à ras de terre. Onuachu n'a pas mis son 47 mais Bongonda, au deuxième poteau, a cadré le premier tir visiteur (20e, 0-1). Ce but n'a pas ouvert la rencontre même si l'Antwerp a grandi au cours du match et que Maarten Vandevoordt a effectué une belle parade sur une tentative de Le Marchand (22e).

Après la pause, les Anversois ont multiplié les assauts et Vandevoordt a sauvé son camp du genou sur une reprise de Lamkel Zé (56e) avant de s'incliner sur une reprise de Le Marchand (57e, 1-1). L'Antwerp a prolongé son siège et sur une passe de Dieumerci Mbokani, Miyoshi a fait oublier Refaelov (61e, 2-1). Genk n'était pas sonné. Servi par Thorstvedt, Bongonda a prolongé vers Onuachu, qui a inscrit son 30e but de la saison (73e, 2-2). Ce n'était pas fini. Alors que l'on ne l'avait pas beaucoup vu, Ito a placé le ballon dans le dos de la défense anversoise pour Bongonda en pleine course