Restant sur trois défaites de rang en championnat, Genk prenait le meilleur départ dans la rencontre et se créait une première occasion après 4 minutes mais Junya Ito croisait Sammy Bossut sur sa route. Ce n'était que partie remise pour le Japonais qui ouvrait finalement le score à la conclusion d'un contre limbourgeois (13e). Les troupes de John van den Brom avaient la main mise sur la rencontre mais péchaient à la finition à l'image de deux occasions manquées par Paul Onuachu. Le Racing devait attendre la fin de la première période pour doubler la mise via Kristian Thorstvedt, bien servi par Junya Ito (45e). Après la pause, Genk déroulait et tuait tout suspense en inscrivant trois nouveaux buts en l'espace de sept minutes. Paul Onauchu plantait le 0-3 (47e) avant d'être imité par Bryan Heynen (52e) et Jhon Lucumi (54e) pour fixer le score à 0-5. Groggy, Zulte Waregem parvenait finalement à réduire le score via Jelle Vossen (63e) avant que Dereck Kutesa n'allège encore davantage la marque en fin de rencontre (83e). Pas rassasiés, les Limbourgeois plantaient encore un sixième but via Bryan Heynen, qui s'offrait un doublé (86e). Au classement, Genk remonte provisoirement à la 6e place avec 20 points. Zulte Waregem se classe 14e avec 13 points. La 13e journée de championnat se termine dimanche avec trois rencontres encore au programme: Cercle Bruges-Antwerp (16h00), Anderlecht-OH Louvain (18h30) et La Gantoise-Union Saint-Gilloise (21h00).