Genk assurait sa victoire en première période: après 35 minutes, le marquoir affichait déjà 0-3. Junya Ito jouait le rôle principal en début de rencontre. A la 6e minute, le Japonais s'envolait côté droit et centrait, Iké Ugbo devait simplement pousser le ballon au fond des filets (0-1). Lancé par Patrik Hrosovsky, Ito doublait la mise à peine six minutes plus tard (0-2). Daniel Munoz marquait le troisième but, sur un centre de la gauche de Gerardo Arteaga (0-3, 35e).

En seconde période, Munoz débordait côté droit et centrait, Hrosovsky surgissait dans le rectangle, croisait sa frappe et inscrivait le quatrième but de Genk (0-4, 79e).

Seule ombre au tableau de la soirée pour Genk, le rouge reçu par Kristian Thorstvedt pour un pied en avant sur Nick Batzner (83e).

Ce succès permet à Genk, neuvième avec 29 points, de revenir à une longueur de Malines, huitième, qui reçoit Seraing lundi. Ostende (23 points) reste bloqué en 12e position.

Trois autres rencontres se joueront lundi: Charleroi/Oud-Heverlee Louvain, Saint-Trond/Eupen et Beerschot/Anderlecht.