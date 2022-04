Les Limbourgeois n'avaient besoin que d'un point pour être sacrés. Les successeurs de Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois comptent 53 points en tête du classement. Ils possèdent 6 points d'avance sur Anderlecht qui n'a plus qu'un seul match à jouer. Le Club de Bruges est troisième avec 39 points et le Standard quatrième avec 38 unités.

Le top 4 de la compétition espoirs évoluera en 1B lors de la saison 2022/2023. Genk et Anderlecht sont d'ores et déjà assurés d'en faire partie.