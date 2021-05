Grégory Grisez quitte le Beerschot pour le Fola Esch Division 1A Matthias Sintzen L'arrière de 31 ans va vivre une première expérience à l'étranger. © Moisse

Cette saison au Beerschot n'a pas été une véritable réussite pour le Louviérois Grégory Grisez. Souvent sur le banc ou non-repris, il n'a joué que 20 minutes en D1A. Arrivé chez les Anversois lors de l'été 2018, il va maintenant tenter de vivre une aventure au Fola Esch (Luxembourg), où il espère obtenir plus de temps de jeu, à un niveau moins élevé. Du haut de son mètre 85, il est solide du côté gauche et gagne de nombreux duels.



En plus du Beerschot, Grégory a connu six clubs en Belgique: URS Centre (devenu La Louvière-Centre), Charleroi, Boussu Dour (devenu Francs Borains), Visé, le White Star et Roulers.