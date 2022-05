À chaque match, votre journal cote les joueurs de six clubs de Pro League suivis au quotidien par la rédaction : Anderlecht, le Standard, Charleroi, l’Union, le Club Bruges et Seraing. Tous les joueurs qui disputent au moins vingt minutes d’une rencontre sont notés. Au bout de la saison, cela représente une masse d’informations qui devient intéressante quand on y regarde de plus près.

On a donc fait la moyenne pour chaque joueur de chaque club suivi. Avec une seule règle : avoir reçu au moins dix cotes sur la saison en Pro League (les Coupes d’Europe et de Belgique n’ont pas été prises en compte). Histoire d’éviter qu’un one shot très réussi ou totalement loupé ne chamboule quelque chose qui raconte souvent très bien l’année d’un club. Précisons tout de même que cette règle des dix cotes minimum exclut plusieurs joueurs du Standard, un club où il n’y a pas eu de playoffs et une grosse rotation vu les faibles résultats.