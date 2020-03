Il n’a fallu que dix éditions pour qu’on puisse parler de magie des playoffs. Dix éditions qui ont déjà offert des scénarios qui défiaient la logique sportive et mathématique. Avec le RSCA de 2013-2014 (champion avec 10 points de retard au bout de la phase classique) et le Standard de 2010-2011 (vice-champion en partant de la sixième place avec 15 points de retard) comme plus beaux exemples.