Hein Vanhaezebrouck n’avait pas l’air très stressé à la veille de la finale de la Croky Cup. "On a passé une bonne semaine", sourit le coach Gantois. "Calme. Longue. Idéale. J’espère que cela nous apportera la fraîcheur que nous n’avions pas lors du dernier match contre Anderlecht."

Il a pourtant conscience de l’enjeu. "Si tu penses que c’est un match comme les autres, tu n’as rien compris. On essaie de le préparer le plus normalement possible mais c’est un match spécial. On sait que le focus n’est pas doublé mais triplé."

Présent en conférence de presse, Vadis Odjidja, blessé ces dernières semaines, a dit se sentir "bien". Il attendra lundi pour être certain d’être capable de jouer. "Odjidja et Okumu se sont entraînés avec nous aujourd’hui", dit Vanhaezebrouck. "J’espère pouvoir compter sur eux mais j’attends de voir s’ils auront une réaction."