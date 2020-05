Son dernier club remonte à 2018 lors de sa période anderlechtoise.

Hein Vanhaezebrouck commence à trouver le temps long. Sans club depuis décembre 2018, il est devenu consultant sur les chaînes flamandes et la RTBF. Pour autant, le coach de 56 ans n'est pas contre une nouvelle expérience mais aura du mal à trouver un club à cause d'une prochaine intervention: "Il s'agit d'une opération médicale bénigne, qui devrait se tenir vers août ou septembre. Tous mes plans sont reportés à plus tard", avoue-t-il dans Sporza.

Pour la RTBF, il a également estimé qu'il prenait cette nouvelle avec philosophie. "Je comprends tout à fait la décision de l’hôpital, il y a des choses bien plus urgentes et importantes que cette intervention. Le problème c’est que je n’ai pas envie de m’atteler à la préparation d’une saison en ayant en tête ce souci, ni de devoir lâcher mon équipe plusieurs jours en septembre. Donc j’ai expliqué cela à mes contacts et j’ai laissé tomber".

S'il n'a pas dévoilé le nom des clubs avec qui il a eu une touche, il a admis qu'il n'était pas insensible à leurs appels. "Oui, entraîner me manque, et j’y reviendrai. Mais j’aime beaucoup aussi mes fonctions d’analyste-consultant. Mais là, on verra ce que la crise sanitaire, qui va devenir crise économique, nous réserve. Je travaillais pour Play Sports, Eleven, Nieuwsblad et la RTBF, et ces gens qui m’employaient ne savent pas vers où on va dorénavant".

L'ancien joueur professionnel relativise cette période d'inactivité. "A l’âge de 34 ans, j’ai appris à relativiser et à m’adapter. J’étais à Harelbeke depuis huit saisons, joueur cadre, nous étions 3e du championnat, et un beau jour de janvier, l’entraîneur Henk Houwaart a décrété qu’il ne me voulait plus. Cela a été très dur pour moi. Mais trois semaines plus tard, mon plus jeune frère s’est endormi au volant et a eu un accident. Coma durant plusieurs semaines, paralysie partielle, inquiétudes pour son avenir…. D’abord, ça m’a obligé à regarder mon mini-drame différemment, puis à admirer la manière dont il a géré son vrai drame à lui."

Personne ne peut encore prédire quand on reverra Hein Vanhaezebrouck au bord d'un terrain. Cette année, dans l'émission la Tribune, il avait avoué que Charleroi l'avait contacté avant de finalement opter pour Karim Belhocine. Un choix que Mehdi Bayat ne regrette pas aujourd'hui.

L'ancien coach de Gand et du RSCA vise une place pour l'an prochain: "Reprendre un club en janvier ? Ce serait possible, car il y a à nouveau une trêve et une préparation. Même si c'est plus court que la période estivale, mais au moins, ce n'est pas en plein milieu de saison pour remplacer quelqu'un au pied levé" avait-il indiqué pour Sporza.