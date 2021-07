Hendrik Van Crombrugge : "On avait eu une bonne entame avec une belle occasion d'Amuzu qui a fini sur le poteau. Le premier but, on leur donne trop facilement alors que l'on savait que c'était une équipe très forte en contre. Le deuxième but est stupide, il ne faut pas faire ça. Le troisième est superbe, cela résume bien le match. Tu peux commettre des erreurs individuelles mais il en faut un minimum et il faut apprendre de cela, on ne l'a pas fait car ce sont des erreurs que l'on a déjà réalisées par le passé. Les coups de sifflet du public sont justes, ils ont le droit après une performance et un résultat pareils."

Vincent Kompany : "Nous étions bien dans le match à 0-0 avec des occasions, un bon pressing mais on a perdu le contrôle à 1-0. On l'a repris après l'égalisation avant de le perdre à nouveau après le 2-1. On a laissé beaucoup trop d'espaces entre les lignes et on a eu du déchet technique."

Kristoffer Olsson : "Je suis très déçu d'avoir perdu. Si vous regardez les buts, ils viennent d'erreurs individuelles mais on doit aussi mieux jouer offensivement en créant plus d'occasions. On ne peut pas commencer comme cela en prenant trois buts à domicile. Personnellement, je n'ai eu que deux, trois entraînements donc il me faudra du temps pour m'habituer à mes coéquipiers. Je n'aurais pas voulu commencer comme cela."

Felice Mazzu : "Ce n'est qu'une victoire. C'est une équipe qui vient de jouer son premier match en D1 avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas cette expérience mais qui ont l'envie de jouer ensemble et de respecter cette philosophie établie ensemble depuis un an. C'est une victoire d'un groupe dont les gars adhèrent au projet et à ce qu'on essaie de mettre en place. L'égalisation d'Anderlecht juste avant la mi-temps aurait pu être dure psychologiquement. Moris n'a pas du s'employer sauf sur phase arrêtée en deuxième mi-temps. Il y a toujours des points d'amélioration, on doit essayer de jouer plus haut car on est une équipe qui joue vers l'avant. On va parler de tout cela. On a gagné un match, il en reste 33. Notre ambition est de se stabiliser en D1A."

Teddy Teuma : "C'était un super match, très difficile. On était venu pour prendre quelque chose ici, on est super contents du résultat et de l'état d'esprit. On est allés la chercher au mental face à une grande équipe avec un grand palmarès. On joue avec nos valeurs de la saison passée, on n'a rien lâché pour subir et pour contrer sur chaque occasion."

Guillaume François : "Tout le club attendait ce match de retour en première division depuis très longtemps. On ressort avec une belle victoire, on est très heureux. On avait le même plan de jeu que l'année passée. On va essayer de surfer sur notre bonne forme en appliquant notre plan de jeu."