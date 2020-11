L’Autrichien du Beerschot a le meilleur pied gauche de D1A. Mais n’a pas le profil pour le RSCA.

Que Hendrik Van Crombrugge fasse attention sur les corners du Beerschot : Raphael Holzhauser (27 ans) rêve de marquer directement sur cet exercice. Et il en est capable. Meilleur buteur (9 réalisations) et passeur (8 assists) de D1A, l’Autrichien a les plus belles stats du pays et s’avance comme un candidat au Soulier d’or exceptionnellement décerné sur base d’un tour, vu l’arrêt du championnat 2019-2020 en mars.