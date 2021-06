C’est de tradition : ce samedi de début de juin sera celui de l’assemblée générale de l’Union belge. Cette séance de fin de saison avalisera les administrateurs proposés par les entités pour former un CA new look. Ce sera aussi l’occasion d’une dernière prise de parole pour le président sortant, Mehdi Bayat, et du passage de témoin à son successeur intérimaire, Robert Huygens. En coulisses, c’est surtout le lancement de la course à la présidence, dont le dénouement sera connu fin août.