En se qualifiant ce mercredi pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, le Club Bruges permet à la Belgique d'avoir un deuxième représentant dans la plus presitgieuse des compétitions européennes avec le champion en titre, Genk. La dernière fois que cela s'est produit, c'était lors de la saison 2005-2006, il y a quatorze ans. Depuis lors, le paysage footballistique belge a complètement changé.





L'année précédente, le Club Bruges était sacré champion de Belgique pour la treizième fois de son histoire devant Anderlecht et le Standard. Charleroi avait été la bonne surprise de la saison en terminant à la cinquième place d'une division un à 18 équipes et sans playoffs qui comptait encore des équipes comme La Louvière ou le FC Brussels. Vincent Kompany venait d'être élu footballeur pro de l'année dans la foulée de son soulier d'or tandis que son équipier Nenad Jestrovic avait terminé meilleur buteur avec 18 buts.





En début de saison suivante, le Club Bruges, champion en titre et Anderlecht, son dauphin, s'étaient tous les deux qualifiés pour la phase de groupes après avoir battus respectivement Valerenga pour les Gazelles et le Neftchi Bakou avant le Sparta Prague pour les Bruxellois. Par contre la phase de groupes avait amené des fortunes diverses aux deux clubs. Dans un groupe avec le Bayern Munich, la Juventus et le Rapid Vienne, le Club terminait troisième avec 7 points. Anderlecht avait lui déçu, ne ramenant que trois points d'un groupe composé de Chelsea, Liverpool et le Bétis. Les Mauves n'avaient marqué qu'un seul but sur les six matches de groupes, des œuvres de... Vincent Kompany.





Si les clubs belges prestaient en Coupe d'Europe, les Diables rouges faisaient à l'époque grise mine. Non-qualifié pour l'Euro 2004 au Portugal, notre pays trônait à une 47e place au classement FIFA, bien loin de la première place actuelle. En septembre 2005, les Diables, entraînés à l'époque par Aimé Antheunis, perdaient leur dernière espoir de qualification pour la Coupe du monde 2006 en Allemagne après leur défaite 1-0 en Bosnie. Dans la foulée, ils s'étaient faits plaisir contre Saint-Marin (8-0) avant de sombrer face à l'Espagne (0-2) et la Lituanie (1-1). Au final, les Diables termineront à la quatrième place de la phase de groupes et regarderont le mondial devant leur télévision.