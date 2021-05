C’est ce qu’on appelle une éclosion tardive. À 26 ans, l’attaquant d’OHL Thomas Henry a goûté à la première saison entière de sa carrière en Division 1.

Après des séjours à Fréjus, Nantes B ou encore Chambly et Tubize, le Français était arrivé en janvier 2019 en D1B à Louvain avant de faire le grand saut vers l’élite un an et demi plus tard. (...)